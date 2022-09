El belga que va perdre el gos al Pedraforca rep una desena d’avisos infructuosos

Tres setmanes després de perdre el gos al Pedraforca, Henri Ingelaere, el propietari del Ralfi, que ofereix una recompensa de 2.500 euros per a qui trobi l’animal, ha rebut vuit missatges. Tot i això, cap dels missatges rebuts ha aportat pistes del seu gos, que va perdre després de lesionar-se quan feia una excursió a l’emblemàtica muntanya.

Per trobar l’animal, s’han difós cartells a les xarxes socials i també posat anuncis a la premsa. Allà hi figura el telèfon del jove i també el de l’ajuntament de Saldes. Tot i això, el consistori no ha rebut cap trucada amb informació respecte l’animal. Tot i això, un dels treballadors de l’ajuntament que ha difós el cartell per xarxes socials, ha rebut alguns missatges que després ha enviat al propietari de l’animal. De fet, Ingelaere explica que dels missatges que ha rebut tres són de «desconeguts» i els altres corresponen als que li han reenviat des de Saldes.

En algunes imatges hi ha animals que s’assemblen al Ralfi, algun dels quals ha estat troba ti ara està en gosseres.

De totes formes, Ingelaere explica que dels diferents missatges que ha rebut n o n’hi ha cap de ningú que hagi pogut aportar cap pista ni hagi vist l’animal a la zona on el va veure per última vegada.

Ingelaere es va accidentar el passat 9 de setembre quan estava fent una excursió per la zona de zona del coll del Pi Ajagut, al massís del Pedraforca. Aquest belga de 28 anys feia l’excursió amb el Ralfi i un altre gos. Arran de l’accident, els bombers en van haver d’evacuar a l’hospital i donat l’hora que era, no es va poder fer una recerca del Ralfi. Quan van tronar a la zona, van trobar l’altre gos, però no el Ralfi que a hores d’ara continua desaparegut. El cap de setmana següent a l’accident diversos voluntaris fins i tot van fer una batuda per la zona on s’havia perdut l’accident però no el van trobar, tal i com explicava Regió7 en l’edició d’aquest dimecres.

Davant d’aquesta situació, Ingelaree, que havia vingut a Catalunya sol per fer senderisme fins i tot va allargar la seva estada un dia més del previst per si hi havia notícies del gos. Com que no va el van trobar, finalment va decidir tornar a casa seva a Bèlgica, que és on està ara.

Tot i que Ingelaere explica que passava les 24 hores de ldia amb el Ralfi, preguntat per la possibilitat de tornar al Berguedà per tal de buscar el seu animal, explica que ara per ara, no se la planteja. És per una causa de força major: en l’accident es va trencar els lligaments i com a mínim haurà de tenir la cama immobilitzada fins al novembre o el desembre, en funció de com avanci la recuperació.

Amb aquesta situació, el propietari del Ralfi continua esperant missatges o alguna pista que puguin aportar informació que li permetin trobar el seu gos del qui ja fa 20 dies que se’n va haver de separar forçosament. A qui el trobi, assegura que li lliurarà 2.500 euros.