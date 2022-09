L’Ajuntament d’Artés ha obert la convocatòria de dues places d’agent per al cos de la Policia Local i per a la creació d’una borsa de treball. Els qui vulguin aspirar a una de les places o a formar part de la borsa de treball poden presentar la seva candidatura fins al proper 10 d’octubre al registre general de l’Ajuntament d’Artés, per via telemàtica o presencial, i abonar la taxa pels drets d’examen que serà de 45 euros, alcompte bancari que s’indica a les bases completes del concurs.

Entre d’altres requisits, per ser admès en el procés cal tenir la nacionalitat espanyola, ser major d’edat i no excedir l’edat forçosa de jubilació, tenir almenys el graduat en ESO, no patir cap malaltia que impedeixi el desenvolupament de les funcions pròpies del lloc, no incórrer en cap de les causes d’incompatibilitat per exercir, no haver estat mai condemnat ni estar inhabilitat per ser funcionari i tenir els carnets de conduir B i A2.