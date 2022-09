L’Ajuntament de Manresa contractarà quatre nous agents de Policia Local procedents d’altres cossos de seguretat.

Els interessats es poden inscriure en la convocatòria des d’aquest divendres. La convocatòria està adreçada a funcionaris en actiu. Les incorporacions permetran cobrir quatre places vacants de la Policia Local de Manresa per un màxim de dos anys. Els nous efectius se sumaran als deu agents que han entrat a la plantilla durant el darrer any, segons ha explicat l’Ajuntament de Manresa en comunicat.

Les quatre incorporacions serviran per cobrir quatre places actualment vacants de la plantilla, per un màxim de dos anys, el termini que la normativa preveu per a les comissions de servei de funcionaris.

Per poder participar a la convocatòria, cal ser funcionari de carrera de la categoria convocada dels cossos de la Policia Local de Catalunya, acreditar dos anys d’antiguitat en la categoria d’agent, trobar-se en situació de servei actiu o una altra situació que permeti participar en el procés d’acord amb la normativa vigent. Les sol·licituds es poden presentar fins al 14 d’octubre.

Els quatre nous efectius se sumaran als cinc agents que es van incorporar a la plantilla ara fa un mes, als quatre policies que van entrar-hi l’octubre de l’any passat i a l’agent que també ha entrat durant el darrer any, procedent d’un altre cos policial. Els nous efectius permeten rejovenir el cos i reforçar la presència policial a peu de carrer, amb l’objectiu de millorar l’atenció a la ciutadania.

Les incorporacions formen part de les mesures que l’Ajuntament de Manresa va posar en marxa l’any passat per fer front a diverses problemàtiques de seguretat, civisme i convivència que s’estaven donant a la ciutat, entre les quals destaquen les patrulles mixtes de Policia Local i Mossos d’Esquadra —que també han reforçat la presència al carrer—, l’increment d’efectius a Manresa per part dels Mossos d’Esquadra o la instal·lació de càmeres de videovigilància, l’obertura d’una comissaria de proximitat al Centre Històric —que té l’objectiu d’apropar també els cossos policials al centre de la ciutat.

D’entre les mesures també destaca la creació de la Taula per la Seguretat, el Civisme i la Convivència, integrada per la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa, la Unió de Botiguers de Manresa, la Cambra de Comerç, PIMEC, el Col·legi d’Advocats, tots els grups municipals i representants dels cossos de seguretat. Es tracta d’una eina que permet compartir informació i punts de vista amb tots els sectors afectats. Des de la seva creació, s’ha reunit quatre vegades, la darrera el passat juliol, constatant un descens de la xifra de robatoris amb violència i intimidació.