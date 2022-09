Un tren amb tres-cents passatgers queda aturat al túnel de Vacarisses

Uns tres-cents passatgers s’han vist afectats per l’aturada d’un tren de l’R12, la línia de l’Hospitalet a Lleida que passa per Manresa, a túnel de Vacarisses, segons han informat fonts de Renfe. El tren circulava en direcció Lleida i segons han explicat fonts de Renfe ha estat per un problema en la infraestructura, de manca d’electrificació. Davant d’aquesta situació, els passatgers han estat evacuats a un altre tren, que circulava en direcció Barcelona.

Segons ha explicat un dels passatgers afectats, Manel Casamitjana, amb aquest tren ha anat fins a l’estació de Terrassa i allà han d’agafar un comboi cap a Manresa. El tren ha sortit de Barcelona a dos quarts de tres i, després del transbordament però abans d’arribar a Terrassa, Casamitjana es queixava que «ja portem tres hores al tren i no sabem quan tornarem cap a Manresa». El tren havia d’arribar a la capital del Bages a les 15:46h. Cap a tres quarts de sis de la tarda, els passatgers han sortit de Terrassa en direcció Manresa. Segons se'ls ha informat, els qui tenien com a destinació Lleida, a Manresa hauran d'agafar un altre tren fins al seu destí final. Segons fonts de Renfe, hi ha retards de 30 minuts a les línies R4 i R12.