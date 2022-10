Una trentena de persones reclama més seguretat a Sant Vicenç de Castellet

Una trentena de persones es van manifestar ahir pels carrers de Sant Vicenç per reclamar «més seguretat» al municipi. La manifestació estava motivada pels cas de presumptes abusos a cinc nenes menors d’edat que hi va haver aquest estiu a la piscina municipal. El presumpte autor ja havia estat condemnat per fets similars anteriorment, en aquest cas en un club esportiu del Vallès.

La marxa d’ahir al vespre va sortir de l’entrada del poble de la C-55 i va acabar davant de l’ajuntament. Al llarg del recorregut proclames com «els nens no es toquen» es barrejaven amb d’altres en les quals demanaven «més seguretat i més policia». Al final de la marxa, que es va allargar durant aproximadament una hora, els manifestants van penjar la pancarta que encapçalava la marxa a la porta del consistori.