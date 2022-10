Tres persones van resultar ferides menys greus en un xoc frontal al Pont de Vilomara. L’accident va tenir lloc al voltant de 2/4 de 7 de la tarda al quilòmetre 4 de la BV-1229, al revolt que fa baixada en direcció al Pont, just abans de la recta que passa per la urbanització Marquet Paradís. A causa de l’accident, la carretera va quedar tallada i amb cues d’1,5 quilòmetres. Segons fonts de Trànsit, dos vehicles van col·lidir i els tres ocupants van resultar ferits. Una dotació dels Bombers, dues del SEM, així com efectius de Trànsit, es van desplaçar fins al lloc dels fets per socórrer les persones implicades, que van ser traslladades a l’Hospital Sant Joan de Déu.

A 1/4 de 8 del vespre, un cop evacuats els ferits, es va començar a donar pas alternatiu.