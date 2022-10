Bages pels Drets Civils ha convocat una concentració de suport Adriana Delgado, ara alcaldessa de Sant Vicenç de Castellet, i els altres encausats en el judici contra l’antiga mesa del Parlament que començarà dimecres al TSJC. La concentració es portarà a terme aquest dimarts, a les 8 del vespre, a la plaça de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.

El judici està previst que comenci aquest dimecres al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Delgado s’enfronta a una petició, per part de la fiscalia, d’una condemna a un any i quatre mesos d’inhabilitació i una multa de 24.000 euros. L’acusa d’un delicte de desobediència greu per haver participat en una de les dues votacions de la mesa del Parlament en la qual es van tramitar les resolucions que permetien el debat sobre l'autodeterminació i la monarquia al Parlament.

En aquest cas hi ha tres membres més acusats també per desobediència greu, que són l’expresident del Parlament Roger Torrent, i els exmembres de la mesa Josep Costa i Eusebi Campdepadrós. Per a cadascun d’aquesta, la fiscalia reclama 20 mesos d’inhabilitació i una multa de 30.000 euros. En el seu cas van participar en dues votacions, en les quals es permetia un debat sobre la independència de Catalunya i un altre sobre la monarquia, el 2019.