Els Bombers de la Generalitat han donat per controlat l'incendi forestal que s'ha declarat aquest diumenge a la Torre de Claramunt (Anoia) i que ha obligat a confinar durant una estona els veïns de la urbanització de les Pinedes d'Armengol. L'avís del foc s'ha rebut a les 14.56 hores i ha mobilitzat un màxim de 17 dotacions dels Bombers, sis de les quals aèries. Les flames han estat de baixa intensitat, els efectius han treballat als dos flancs alhora i la bona franja de seguretat al voltant de la urbanització ha fet que no preocupés la seguretat dels habitatges. El telèfon 112 ha rebut un total de 87 trucades per l'incendi de la Torre de Claramunt, que s'ha pogut estabilitzar a les 17.23 hores.

Els Agents Rurals han precisat que el foc hauria afectat només una superfície aproximada de 0,5 hectàrees, segons dades provisionals. Efectius dels Rurals treballen al lloc fent tasques de perimetratge i d'investigació de possibles causes.