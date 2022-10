Per què va explotar el bidó de la Casa de Cultura de Girona?

L’explosió del bidó en l’experiment científic de la Nit de Recerca, que es va fer divendres al vespre a la Casa de Cultura de Girona, va fer bullir ahir les xarxes socials d’hipòtesis que aclarissin l’origen de l’experiment fallit.

Josep Duran, professor de l’àrea de Química de la Universitat de Girona estava a la Casa de Cultura mentre es feia l’experiment i admet a aquest diari que «l’he vist moltes vegades i, inclús el faig jo amb els meus alumnes a dins de l’aula, tot i que a menor escala, i sempre havia sortit bé». Explica que consisteix en una barreja de nitrogen líquid, a 196 graus sota zero, amb aigua calenta i el contrast de temperatura origina l’expansió del nitrogen que s’evapora i causa un gran efecte. «En el muntatge es fa servir un bidó per fer la mescla, que està obert per dalt, i un altre recipient de la mateixa dimensió es posa a sobre i està obert pels dos costats; a més aquest últim bidó conté unes pilotes petites de plàstic perquè acabin surtin cap amunt juntament amb el vapor d’aigua, tot generant un efecte molt visual», explica Duran. A més, els dos bidons estan units a través d’una brida, per tal que el nitrogen no surti pel mig.

«L’objectiu d’aquest experiment és explicar els canvis d’estat, de líquid a gasós, i el nitrogen evaporat sempre acaba sortint per dalt i, en aquesta ocasió també seguia el curs habitual però va acabar sortint per sota i el mig amb una gran expansió que va destrossar el bidó».

Segons Duran, només hi poden haver dos motius pels quals l’experiment no va sortir bé: d’una banda, podria ser que el volum excessiu de vapor d’aigua generés més pressió de l’habitual i, de l’altra, hi hauria la possibilitat que el bidó estigués defectuós. «També podria ser una combinació de totes dues causes», concreta Duran.

D’altra banda, tal com es visualitza en el vídeo de l’experiment, el químic admet que la brida que unia els dos bidons no estava ben tancada però assegura que «això no va originar l’explosió perquè el vapor d’aigua surt primer per baix, que és quan es va originar l’explosió i després també va sortir entremig dels dos bidons».

Malgrat tot, Duran matisa que coneix l’autor de l‘experiment, Dani Jiménez, des de fa molt de temps i mai havia passat res. «Sé que és molt curós amb les quantitats i mai posaria en risc la seguretat de les persones que hi ha al voltant». Finalment, conclou que l’experiment «no s’hauria de deixar de fer» però sí que «després de tot, s’haurien de revisar els protocols per adequar-lo en l’espai que es faci».

D’altra banda, el físic i divulgador científic Dani Jiménez va lamentar els fets ocorreguts. En un escrit a Twitter, el creador de l’empresa CreaCiència, que estava al capdavant de l’experiment, desitja «una ràpida recuperació de les persones ferides». També va assegurar que el seu equip «treballa amb les màximes mesures de seguretat, la nostra màxima prioritat ha estat, és i serà sempre la seguretat».

Finalment, responsables de la Universitat de Girona, entre els quals hi havia el rector Quim Salvi van visitar els ferits a l’hospital Josep Trueta de Girona. Salvi assegurava que estaven «colpits» i que havien anat a l’hospital «per donar suport» als afectats.