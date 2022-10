Dos homes, de 31 i 39 anys i d'origen albanokosovar, han acceptat 3 anys de presó per cultivar 1.510 plantes de marihuana en una zona boscosa d'Olius, en una vista per conformitat que s'ha fet aquest dilluns al jutjat penal 1 de Lleida. L'acord entre la fiscalia i la defensa contempla també una multa de 94.000 euros per a cadascun. Com que no tenen antecedents, no hauran d'entrar a la presó si no tornen a delinquir, tot i que ja han complert un any de presó preventiva, on hi van ingressar després que els Mossos els detinguessin el 16 de setembre de 2021. Els dos acusats vivien en tendes de campanya en una zona de difícil accés, al costat del riu Cardener, i aprofitaven l'aigua del riu i la pluja per regar la plantació.

Els fets es remunten a l'agost de 2021, quan els Mossos van tenir coneixement de l'existència d'una plantació de marihuana en una zona de difícil accés a Olius. Els detinguts havien desbrossat i aplanat dues zones de bosc per instal·lar-hi un cultiu de marihuana, aprofitant un ecosistema ideal, i l'aigua del riu i la pluja per regar. En total, la policia hi va localitzar 1.510 plantes de marihuana en diferents estats de creixement, 123 branques en procés d'assecament i una bossa amb més de 200 grams de cabdells. També hi van trobar dues tendes de campanya i una zona de cuina on hi havia els dos homes.