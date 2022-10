Els bombers han localitzat, aquest dilluns a la tarda, el cos sense vida d’un boletaire veí de Súria a Riu de Cerdanya. El cos de l'home, de 64 anys, ha estat trobat a la zona del Grau de l'Ós, segons han explicat fonts consultades per Regió7. Per la seva banda, fonts del cos de Bombers de la Generalitat, han explicat que a un quart de dues del migdia ha rebut l’avís que l’home s’havia desorientat. En la recerca s’han activat nou dotacions terrestres, una d’aèria i també hi han participat els Mossos d’Esquadra i el SEM.