Un camió que ha perdut la càrrega a l'A-2, al seu pas per Esparreguera, i un altre que ha bolcat a Òdena compliquen el trànsit a la via aquest matí.

Segons ha informat el servei de Trànsit, un vehicle de grans dimensions ha perdut part de l'estructura metàl·lica que carregava i ha obligat a tallar un carril a l'A-2, a Esparreguera, al voltant de 2/4 de nou. A causa de l'incident, s'han registrat retencions que arriben als 9 quilòmetres. Per descongestionar la circulació mentre es duen a terme les tasques de retirada del material que ha caigut a la carretera, Trànsit ha fet desviaments pel voral de servei.

Camió bolcat a Òdena

Un altre tram de l'A-2, en aquest cas a Òdena, ha quedat tallat a 2/4 de vuit del matí per un camió bolcat. L'accident genera encara 4 quilòmetres de retencions en direcció a Barcelona. A hores d'ara, en el tram afectat de la via, només hi ha un carril obert.