Els Agents Rurals han denunciat el propietari de vuit gossos creuats de mastí per no evitar-ne la fugida, no disposar de xip ni placa identificativa ni tampoc donar-los assistència veterinària. Els animals, segons han explicat el cos, van aparèixer presumptament abandonats a la carretera N141-B, al terme municipal d’Aguilar de Segarra, i posaven en risc als vehicles que hi circulaven, fet pel qual es va haver de regular el trànsit i senyalitzar la zona.