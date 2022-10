La Guàrdia Civil ha detingut una persona a Saragossa en el marc de l'operació antiterrorista que aquest dilluns al vespre va portar el cos a fer diversos escorcolls al Pont de Suert (Alta Ribagorça). Segons fonts policials, l'operació s'emmarca en el terrorisme jihadista. Els agents han fet diversos registres, entre ells al Pont de Suert, on hi van participar una trentena d'efectius que van escorcollar diversos habitatges del nucli antic, principalment en un edifici. A Catalunya no s'han produït detencions.

Sorpresa entre els veïns Totes les converses dels veïns del Pont de Suert d'aquest dimarts giren entorn de l'operació antiterrorista que la Guàrdia Civil va dur a terme ahir al centre històric de la localitat. La majoria dels veïns mostraven sorpresa pel desplegament policial que van veure amb agents armats i acordonant la plaça del Mercadal. Aquest fet va causar molta "sorpresa" i "expectació" als veïns. Pere Escoll, copropietari d'un bar de la plaça, ha explica que els agents van fer aixecar als clients de la terrassa del bar i abandonar la zona. La persona que van detenir a Saragossa compartia habitatge al Pont de Suert amb la seva mare, però la majoria de veïns no el coneixen i altres diuen solament haver-lo vist algun cop pel carrer.