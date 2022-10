Un tràiler ha sortit de la via i ha quedat entravessat a la BV-4241a, a Capolat. L'incident s'ha produït entorn les 13 h d'aquest dimarts, segons han explicat fonts del Servei Català de Trànsit, i no hi ha hagut ferits. Es tracta d'una carretera estreta, motiu pel qual s'ha hagut de tallar i desviar el trànsit tant a la BV-4241a com a la C-462 a Sant Llorenç de Morunys per poder retirar el vehicle accidentat.

⚫ Tallada la BV-4241 a Capolat en els dos sentits a causa d'un #accident #SCT — Trànsit (@transit) 4 de octubre de 2022 Els treballs poden allargar-se, motiu pel qual el SCT ha recomanat seguir les indicacions dels Mossos d'Esquadra en tot moment.