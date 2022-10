Veïns de les Brucardes no tenen telèfon ni Internet des del foc

Dos mesos i mig després de l’incendi del Pont de Vilomara, alguns veïns de la urbanització de la Brucardes encara no tenen servei de telefonia fix ni Internet de Movistar a casa seva. El problema en aquesta falta de cobertura rau en què l’incendi va afectar dos pals que a hores d’ara encara no han estat substituïts.

La manca de servei afecta abonats dels carrers del Solei i de Sant Sebastià, que és on hi ha els pals afectats per les flames. Un dels pals va cremar totalment i l’altre, que es manté d’empeus, encara té alguns dels cables penjant.

Fonts de l’Ajuntament de Sant Fruitós han explicat a Regió7 que Movistar va demanar permís per substituir els pals afectats pel foc però que hi faltava documentació. La companyia va entrar una sol·licitud amb un projecte descriptiu de l’activitat. Segons detallen, hi falta un estudi bàsic de seguretat i salut, un de tècnic conforme un enginyer farà la direcció tècnica de les obres, documentació fotogràfica i que signin el projecte.

El consistori argumenta que aquesta documentació és habitual per fer els treballs com aquest i que s’ha contactat amb la companyia perquè presenti els documents que falten però que ara per ara Movistar no els ha presentat. Fonts de l’operadora asseguren estan tramitant els documents per presentar-los i poder fer les actuacions necessàries.

Una de les veïnes afectades és Dolors Jubert i explica que com a conseqüència d’aquesta situació «no tenim res. Només el mòbil». Això fa que per exemple, quan «els meus néts venen a casa i han de fer deures s’hagin de connectar a Internet des del meu telèfon mòbil».

Jubert es mostra molt enfada per la situació, ja que malgrat que s’ha queixat tant davant de companyia telefònica com també de l’ajuntament porten més de dos mesos sense cobertura. «L’Ajuntament s’hauria de cuidar que tinguéssim telèfon i no ho fa i l’empresa continua cobrant-nos», afirma.