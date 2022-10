La bagenca Adriana Delgado, a les portes del judici: «Voler retallar el parlamentarisme és un atac a la democràcia»

L'alcaldessa de Sant Vicenç i exsecretària quarta del Parlament, Adriana Delgado ha defensat que al Parlament "s'hi ha de poder parlar de tot" just abans d'entrar al TSJC per començar el judici a l'antiga Mesa de la cambra per un presumpte delicte de desobediència greu. El judici ha començat dues hores més tard del previst a causa de la petició de la fiscalia de suspendre'l per resoldre abans la recusació d'un magistrat.

Delgado ha arribat a la seu del TSJC aquest matí a 2/4 de deu acompanyada per l'expresident del Parlament, Roger Torrent, qui també es troba entre els quatre acusats. En roda de premsa abans d'entrar al jutjat, Delgado ha dit que al Parlament de Catalunya, com a seu de la sobirania del poble català, "s'hi ha de poder tractar aquells temes que interessen als ciutadans". L'alcaldessa de Sant Vicenç ha titllat el TSJC d'atacar la democràcia i els drets fonamentals "de la llibertat d'expressió, la representació política i la participació" en "voler condicionar, limitar i retallar el parlamentarisme".

Així mateix, la bagenca ha lamentat que el judici sigui "una constatació més de la continuació de la causa judicial contra l'independentisme". Delgado ha afegit que continuaran treballant per "l'amnistia, la llibertat i la independència" i perquè la política torni "al debat i la negociació" i així "acabar amb la desjudicialització de la política".

"Només faltaria que al Parlament no es pogués debatre del que volen els ciutadans"

D'altra banda, l'expresident del Parlament, Roger Torrent, ha qualificat el judici "d'absolut despropòsit" i ha dit que és "un senyal més de la repressió i persecució" a l'independentisme. Torrent ha denunciat la "repressió" i ha dit que la judicialització "no porta enlloc". "Això és un conflicte de naturalesa apolítica i s'ha de resoldre des de la política, no amb tribunals i jutges", ha remarcat i ha afegit que "només faltaria que al Parlament no es pogués debatre del que volen els ciutadans del país". Així mateix, Torrent ha remarcat que més enllà d'independentista és "demòcrata" i ha dit que el que ell vol defensar al judici són "els principis bàsics de la democràcia".

La fiscalia demana la suspensió del judici a la Mesa

El judici, que hauria d'haver començat a les 10 hores, ha començat dues hores tard perquè la fiscalia i tres de les quatre defenses han al·legat que encara hi ha pendent de resoldre un recurs de la fiscalia sobre la recusació d'un dels magistrats.A les nou del matí, diversos consellers del Govern, membres dels partits i diputats, com la berguedana Alba Camps, s'han presentat a les portes del tribunal. Entre els concentrats al passeig Lluís Companys també hi havia Oriol Junqueras, Laura Borràs, Carme Forcadell, Marta Vilalta, Albert Batet, Carles Riera i David Cid.

16 mesos d’inhabilitació i 24.000 euros de multa

A banda d'Adriana Delgado i Roger Torrent, també es jutjarà Josep Costa, que era vicepresident primer, i Eusebi Campdepadrós, secretari primer de la Mesa. Tots quatre s’enfronten a una multa i a penes d’inhabilitació. En el cas de la bagenca, Delgado s’exposa a una petició de la fiscalia de 16 mesos d’inhabilitació i una multa de fins a 24.000 euros. Per als altres tres acusats el fiscal demana 30.000 euros de multa i 20 mesos d’inhabilitació. La diferència en aquesta petició de penes es troba en el fet que la bagenca no va participar en la votació de la mesa del 29 d’octubre en la qual es va acceptar la tramitació de la proposta del debat sobre l’autodeterminació.

Pel que fa al judici, el tribunal està format per Carlos Mir Puig com a president, Francisco Segura i Marta Pesqueira. El president havia de ser Jesús María Barrientos però, en una decisió molt poc habitual, el TSJC va acceptar recusar-lo perquè el 23 de novembre del 2018 va abandonar un acte en què Roger Torrent va parlar de presos polítics. Després de la seva recusació també es va acceptar la d’un altre magistrat, Carlos Ramos. En la darrera setmana, el cas ha estat marcat pel fet que el tribunal va designar un advocat d’ofici per a Josep Costa, que s’autodefensa. Costa va presentar un recurs contra aquesta decisió, que ha estat acceptat.

La previsió és que el judici s’allargui fins divendres, quan és previst que declarin els quatre acusats.