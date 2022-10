La carretera de Berga a Solsona va estar tallada ahir des de la una del migdia i fins passades les vuit del vespre com a conseqüència de l’accident d’un camió. En concret, cap a la una del migdia, un tràiler va patir una sortida de la calçada i va quedar entravessat en un corba de la carretera BV-4121a, a l’alçada de Capolat, segons van informar fonts del Servei Català de Trànsit. En l’accident no hi va haver ferits.

Al ser una carretera estreta es va haver de tallar completament el trànsit d’aquesta carretera a Capolat i de la C-462, a Sant Llorenç de Morunys per evitar que els cotxes hi poguessin quedar atrapats mentre es portaven a terme les tasques per retirar el vehicle accidentat. Precisament el 22 de setembre ja es va haver de tallar la carretera C-462 durant tota la nit arran d’un camió de gran tonatge que va bolcar a l’alçada de Lladurs. El tall, que es va allargar més de 12 hores, va afectar el tram entre Sant Llorenç de Morunys i Olius.