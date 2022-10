Confirmant la tendència del nou baròmetre municipal, que consolida la inseguretat com la principal preocupació per als barcelonins, l’Enquesta de victimització municipal destaca que el 24,9% dels ciutadans de la capital catalana asseguren haver sigut víctima d’un o més delictes l’any passat. La xifra suposa un augment d’1,4 punts percentuals respecte a la registrada el 2020.

I si hi ha un districte en què destaquen les queixes dels veïns per la proliferació de delictes és el de Ciutat Vella, on una de cada tres persones, el 33,9% en concret, diu haver-ne patit l’any passat. El segueix Sant Martí, amb un 26,8%, i l’Eixample, amb un 26,3%. Ni tan sols una zona com Sarrià-Sant Gervasi es deslliura de la sensació: un 25,4% dels enquestats afirmen haver patit robatoris o algun altre tipus de delicte.

Robatoris de carteres i bosses de mà

De l’altra banda, Gràcia és el districte més segur de Barcelona en l’actualitat, amb un 18,3% de ciutadans afectats, seguit per Sants-Montjuïc (22,3%) i Sant Andreu (22,4%).

Els delictes més habituals són els que atempten contra la seguretat personal, amb un 18% de respostes dels enquestats, que reporten els robatoris de la bossa o la cartera amb més freqüència. Els segueixen els portats a terme contra els vehicles (7,2%), vivendes habituals (3,5%) i de segona residència (1%), i contra comerços (0,8%).