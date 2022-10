El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha decidit celebrar el judici contra part de l'antiga Mesa del Parlament tot i que les acusacions i tres de les quatre defenses han al·legat que encara hi ha pendent de resoldre un recurs de la fiscalia sobre la recusació d'un dels magistrats que havia de formar part del tribunal. El tribunal considera que aquest incident pendent de resoldre no pot fer suspendre el judici, encara que posteriorment s'hagi de repetir. "Fa temps que se sap la data del judici, no es pot dilatar més i tenim l'obligació de celebrar el judici", ha dit el magistrat president, Carlos Mir.

Entre els acusats hi ha l'alcaldessa de Sant Vicenç de Castellet Adriana Delgado i l'expresident del Parlament Roger Torrent. La fiscalia basa la seva petició en un incident de nul·litat que va presentar la setmana passada contra la recusació del magistrat Carlos Ramos. Les defenses de Delgado, Torrent i Eusebi Campdepedros també s'han afegit a les peticions.

El ministeri públic ha assegurat que la seva petició per revocar la recusació del magistrat Carlos Ramos s'havia de resoldre en cinc dies, "com diu la llei", i no pas en deu, com va disposar la sala, cosa que li sorprèn. Com que el termini encara no ha acabat, la fiscal creu que si li acaben donant la raó un cop acabat el judici es podria donar el cas que el judici s'hagués de repetir amb un altre tribunal. Segons ella, la recusació de Ramos vulnera el dret a un procediment amb el jutge predeterminat per llei.

Vox i tres de les quatre defenses s'han adherit a la petició de la fiscalia. L'advocat de Torrent, Andreu Van den Eynde, veu "impossible celebrar el judici en aquestes condicions" i no entén perquè la sala va donar trasllat a les parts per un incident de recusació com aquest. A més, considera que si el judici es fa ara i després s'ha de repetir, les defenses hauran exposat la seva estratègia, cosa que les posaria en "desavantatge" en un suposat segon judici.

L'exvicepresident primer de la Mesa Josep Costa, que es defensa a ell mateix, ha estat l'únic que s'ha oposat a la possible suspensió. Segons ell, la fiscalia ha actuat amb "mala fe processal en majúscules" presentant un recurs molt tard i amb arguments que no havia al·legat anteriorment. A més, segons ell, el judici s'hauria d'anul·lar totalment des de l'inici, des de l'admissió de la primera querella perquè és contrària a dret. A més, ha considerat que es tracta d'un "simulacre de judici, al marge del dret", i ha exigit que Vox sigui apartat del procediment.