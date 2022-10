Els Mossos d’Esquadra han detingut el presumpte autor d’un incendi a les portes de la discoteca La General de Berga, la matinada de diumenge passat, 2 d’octubre. Es tracta d'un jove de 24 anys. Segons han explicat fonts policials, la detenció es va fer aquest dimecres a la tarda per un presumpte delicte d'incendi i el detingut està a l’espera de passar a disposició judicial.

L'incendi va tenir lloc cap a les quatre de la matinada d’aquest passat diumenge quan una persona, presumptament l’acusat, es va acostar a la discoteca, situada a la Ronda Moreta, i va ruixar amb gasolina la zona de davant la porta d’accés i hi va posar foc. Tot seguit va fugir corrents. Les flames van cremar dues tanques que hi havia per controlar la cua d’accés sense provocar danys personals.