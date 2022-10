El judici contra part de l'antiga Mesa del Parlament, entre ells l'alcaldessa de Sant Vicenç, Adriana Delgado, ha estat a gairebé un pas de ser suspès. L'exvicepresident primer Josep Costa ha abandonat aquest dijous al matí l'edifici del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i això ha obligat els jutges a estudiar si suspenien la vista. I és que Costa es representa a si mateix i un procés es pot celebrar sense els acusats, però no sense els advocats. Finalment, segons confirma el mateix Tribunal, s'ha decidit continuar amb el judici tot i l'absència de Costa.

Costa ha declarat a les portes del TSJC que el judici és un "simulacre". Ha dit que no vol participar-hi i no té previst proposar cap prova ni interrogarà a cap testimoni. El magistrat Carlos Mir l'ha advertit que no podia deixar sense defensa el seu representat, en aquest cas ell mateix, i ha decretat un recés per acabar de decidir què fan.