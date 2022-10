Aquest divendres a la matinada s'ha produït un accident a la carretera C-16 en el seu pas entre Navàs i Puig-Reig. L'avís s'ha rebut al voltant de les quatre del matí. Segons Bombers, un cotxe hauria bolcat al mig de la via, per causes que encara es desconeixen, i una persona ha quedat ferida lleu. S'ha traslladat el ferit a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. Han intervingut 3 dotacions de bombers, que han tret el cotxe de la calçada i hi han fet la neteja pertinent.