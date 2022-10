Els Mossos d'Esquadra han detingut sis homes que vivien en un campament rudimentari a bosc des d'on cultivaven i protegien una plantació de marihuana a Susqueda (Selva). Els agents de Santa Coloma de Farners i de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) van haver de caminar més d'una hora per arribar a la plantació perquè no s'hi podia accedir per cap camí ni pista forestal. Els arrestats tenen entre 27 i 40 anys i els hi atribueixen un delicte contra la salut pública.

L'operatiu s'ha saldat amb 685 plantes i 38 quilos de cabdells de marihuana intervinguts. La plantació estava formada per dues feixes estassades d'arbreda i matolls enmig del bosc i separades per la riera de l'Om. La massa forestal i el sotabosc feien, a més, de perímetre de cultiu com a mur vegetal. Agents de la Unitat d'Investigació de Santa Coloma van descobrir que a una zona boscosa de la riera de l'Om, al terme municipal de Susqueda, hi havia un cultiu de marihuana. A primera hora d'ahir, juntament amb Seguretat Ciutadana i ARRO, van desplegar el dispositiu per desmantellar la plantació. L'operatiu va suposar haver de caminar més d'una hora en pendent i sense seguir cap camí ni pista forestal. En un primer campament, els Mossos han localitzat i detingut sis homes que vivien emboscats per cuidar i protegir la plantació A la zona hi havia diversos coberts per fer treballs relacionats amb l'explotació de la plantació. Són diverses estructures fetes amb pals de fusta i cobertes amb plàstics de color verd on hi havia cabdells de marihuana assecant-se a dins. Els Mossos han localitzat dos campaments més al voltant amb restes de cabdells. Un dels assentaments estava equipat amb bombones de butà, fogonets per cuinar, estris de cuina, menjar i les eines necessàries per cultivar la marihuana. Sense antecedents, els detinguts estan pendents de passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Santa Coloma.