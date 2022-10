La Fiscalia estudiarà els crits masclistes del col·legi major madrileny Elías Ahuja per si són constitutius d’un delicte d’odi, segons van informar fonts del ministeri públic a El Periódico de España, del grup Prensa Ibérica.

Després que transcendissin les frases masclistes pronunciades a crits des de les finestres del col·legi major, que han causat un gran rebuig públic, la Fiscalia de Madrid incoarà diligències d’investigació per determinar si són constitutius d’un delicte d’odi.

Les indagacions parteixen d’una denúncia presentada per Esteban Ibarra, president del Moviment contra la Intolerància i secretari general del Consell de Víctimes de Delictes d’Odi, segons van confirmar fonts fiscals. També apunten, a més, que el fet que el denunciant no sigui un dels afectats directament pels possibles fets constitutius de delicte fa que les diligències tinguin poca aparença de prosperar. «Putes, sortiu dels vostres caus com a conilles, sou totes unes ninfòmanes. Us prometo que cardareu totes en la capejada», és una de les frases proferides des d’aquest centre cap a les joves residents del col·legi major Santa Mónica.

"Putas, salid de vuestras madrigueras. Sois todas unas ninfómanas. Os prometo que vais a follar todas en la capea" Esto canta el Colegio Mayor masculino Elías Ahuja situado en frente de una residencia femenina. Después se preguntarán por qué sentimos miedo por la calle. pic.twitter.com/sI2dqczOfI — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) 6 de octubre de 2022

La viralització del vídeo en què s’aprecien els fets va portar ahir el col·legi major, gestionat per l’orde dels agustins i adscrit a la Universitat Complutense de Madrid, a expulsar els responsables. A més, la Complutense va anunciar que obrirà un expedient informatiu per investigar els fets i dirimir responsabilitats. El Defensor del Poble també es va posar en contacte amb la Universitat a través del rectorat per conèixer què va passar i va indicar que estarà pendent de les mesures que es vagin adoptant. A més, es va adreçar al Defensor de la comunitat universitària de la UCM.

Per la seva banda, la Complutense va emmarcar els crits masclistes en unes «relacions» entre col·legis majors «que han superat tots els límits», va dir Rosa de la Fuente, vicerectora de la universitat, que es va desplaçar ahir al matí al col·legi major per condemnar els fets i mostrar tot el suport a la direcció de la residència

Els crits masclistes van provocar una gran onada de repulsa. El president del Govern, Pedro Sánchez, els va qualificar d’injustificables i absolutament repugnants i va demanar unitat per rebutjar-los. També la ministra d’Igualtat, Irene Montero, va afirmar que aquests fets són un reflex de la cultura de la violació i del terror sexual i va incidir en la necessitat d’impulsar l’educació sexual en totes les etapes educatives. I l’expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero va mostrar la seva preocupació pels crits masclistes i va assegurar que no es pot banalitzar la lluita per la igualtat de gènere. També va expressar la seva confiança que «la reacció unànime» en contra d’aquests crits masclistes «comporti conseqüències».

Ahir també es va difondre que Pablo Casado, expresident del PP, en el seu pas per l’Elías Ahuja, va escriure a la seva revista que cap a l’any 2000. Hi va escriure un text on retratava amb humor el perfil de l’alumne de l’Elías Ahuja, al qual va batejar com a Lupus Ahujus Hispanorum, i on abunden els comentaris masclistes com «entre les seves preses més cobejades hi ha les llobes. Encara que si escassegen recorri de bon grat a altres espècies animals com truges, guineus, gallines...».