Un incendi a hores d'ara ja extingit ha provocat aquest divendres a Salo (Castellnou de Bages) destrosses de material que hi havia a tocar d'una de les parets exteriors d'un cobert. En concret, Bombers ha rebut vint minuts després de les 7 l'avís d'aquest foc, que ha acabat cremant quatre quads i una moto que hi havia al costat d'un cobert. També s'han cremat uns 100 m² de vegetació que hi havia a tocar. Tanmateix, segons ha concretat Bombers, l'incendi no s'ha arribat a propagar a l'interior de l'edificació.

Bombers, que ja ha donat el foc per apagat, hi ha treballat amb dues dotacions.