El Tribunal Suprem ha condemnat la diputada de la CUP al Parlament Eulàlia Reguant a pagar una multa de 13.500 euros per un delicte de desobediència greu a l’autoritat en negar-se a respondre les preguntes de Vox en el judici del procés. La fiscalia demanava una pena de quatre mesos de presó i inhabilitació per ser escollida com a càrrec electe durant el temps de condemna. En concret, la multa és de 9 mesos amb una quota diària de 50 euros. El tribunal conclou que l’actitud de Reguant ha estat “evident, inequívoca, clara i patent” i nega que es pugui empara en la llibertat d’expressió o l’objecció de consciència.

Segons el Suprem, l’oposició de Reguant a contestar les preguntes de Vox va ser “obstinada”, així com “totalment meditada i decidida”. Pel que fa a l’al·legació de la defensa de la llibertat ideològica i l’objecció de consciència com a justificació de la seva conducta, el tribunal respon que l’acusada va “traspassar clarament els límits de la seva llibertat ideològica i de consciència”, i no considera que “no s’estava davant d’un exercici lícit de la llibertat d’expressió”. Els testimonis, conclou, “han d’acatar les ordres legítimes donades pels tribunals”.

La sentència conclou que no existeix un “dret general de desobediència suportat per cap disposició constitucional”. En aquest sentit, assegura que la condemna no es fonamenta en el posicionament ideològic de Reguant, sinó en el seu “deure de col·laboració amb la justícia i de respecte al principi d’autoritat i a l’ordre públic”.

Pel que fa a la pena, la sala creu que no hi ha raons per optar per la més greu prevista legalment en aquest cas. En optar per la multa, continua, no s’infringeix el principi de proporcionalitat de la pena en relació amb el dret a la participació política que invocava la defensa.

Pel que fa a la quantitat, considera que 50 euros per dia durant 9 mesos s’ajusta a la capacitat econòmica de Reguant pels ingressos com a diputada al Parlament. És una xifra sensiblement superior a la mínima establerta per llei (dos euros al dia) però molt lluny del màxim (que són 400).