Un incendi va provocar, ahir al matí, a Salo, destrosses de material que hi havia a tocar d’una de les parets exteriors d’un cobert. Els Bombers van rebre l’alerta del foc passat un quart de vuit del matí i va afectar quatre quads i una moto que hi havia al costat d’un cobert. També es van cremar uns 100 m2 de vegetació que hi havia a tocar. Tanmateix, segons ha concretat Bombers, l’incendi no es va arribar a propagar a l’interior de l’edificació.