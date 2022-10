Mossos incrementa a Manresa els controls a autobusos interurbans per les queixes d'usuaris

Mossos d'Esquadra ha augmentat els controls a autobusos interurbans que surten des de Manresa arran de l'increment de queixes d'usuaris que han d'anar drets, un malestar que Regió7 ha recollit els darrers dies. Segons ha pogut saber aquest diari, la d'aquest dilluns és la segona jornada en què es duen a terme aquestes inspeccions i, fins ara, no han hagut de sancionar cap vehicle.

Els controls que Mossos ha dut a terme s'han centrat en les línies amb que més polèmica han generat en els darrers mesos, com són les de Barcelona i Bellaterra, tanmateix, no descarten fer-ne a qualsevol altra. En aquest sentit, la normativa de circulació vigent estableix que els passatgers d'aquestes línies considerades interurbanes poden anar drets al passadís de vehicles en trajectes curts. Tot i així, és la fitxa tècnica on es defineixen les directrius d'aforament que cada bus ha de complir.

La policia catalana ha explicat que els controls, que són aleatoris, vigilen que l'autobús pugui portar gent dreta i en quina quantitat pot fer-ho. En el cas de Sagalés, que gestiona la línia Manresa-Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), tal com va explicar el seu director general d'Expansió i Desenvolupament, Pedro Muntaner a Regió7, "en la majoria de combois hi ha 67 seients i hi poden anar 18 persones dretes". En el cas de Monbus, que opera la línia a Barcelona, la petició de Regió7 per obtenir aquesta informació encara no ha estat resolta.

Aquest diari està informat des del 19 de setembre que hi ha amb les línies a la UAB i a Barcelona. Des de llavors, una pila de passatgers ha explicat que han d'asseure's a terra, quedar-se drets o fins i tot, quedar-se a Manresa o Barcelona perquè el bus va ple.

Aquesta massificació és una problemàtica que es produeix gairebé cada any quan comença el curs escolar. Bàsicament, ambdues línies permeten els estudiants de la UAB, la Universitat de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra, entre altres, desplaçar-se a classe des de Manresa.

Per la seva banda, Sagalés va anunciar fa dues setmanes que afegia dues expedicions. Concretament, de Manresa a la UAB, a 1/4 d’1 del migdia, i de la UAB a Manresa, a 1/4 de 2 del migdia. En el cas de Monbus, quan aquest diari va recollir les primeres queixes, fonts de la companyia asseguraven que la problemàtica era qüestió de l'aplicació dels descomptes al transport públic i que s'estava analitzant la situació per adaptar-se a l'increment de la demanda.