Tres dotacions de Bombers de la Generalitat han treballat aquesta tarda en l'extinció d'un foc de xemeneia a la Seu d'Urgell. El cos s'ha desplaçat a 3/4 de sis de la tarda fins al nucli de Castellciutat després de rebre l'avís d'una xemeneia que treia flama. Fins al lloc dels fets hi han destinat tres dotacions, entre les quals una autoescala del parc de la Seu.

Segons ha informat el cos en una piulada a Twitter, a les set de la tarda els efectius encara continuaven treballant en l'habitatge afectat repassant la instal·lació i la coberta de la casa per assegurar que no hi hagi escalfor ni danys.