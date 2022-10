El cas d'una estudiant de fisioteràpia que va denunciar bullying per part d'uns companys d'universitat ha causat polèmica al campus de Vic de la UVic-UCC. Els fets es remunten al curs passat, quan la jove, de 19 anys, ho va denunciar a la direcció del centre i, més tard, als Mossos. El cas va anar als jutjats, on les dues parts van arribar a un acord: els joves es comprometien a deixar tranquil·la la noia, i la universitat va canviar de grup als presumptes agressors perquè no coincidissin amb la víctima. A canvi, es reobriria el cas si l'estudiant ho demana. Segons la Vanguardia, aquest curs la jove torna a coincidir amb els presumptes assetjadors i això li causa angoixa. De moment però, Mossos no té constància que la noia torni a patir assetjament.

Des de la universitat, asseguren haver elaborat un pla d'acompanyament a la noia que, entre d'altres accions, inclou la decisió de mantenir els estudiants en grups separats. Malgrat que tots van al centre en la franja de tarda, asseguren que estan ubicats en espais diferenciats per evitar que puguin coincidir a les aules. Segons el relat de la noia, el grup l'insultava, l'amenaçava -fins i tot, en una ocasió amb arma blanca-, l'agredia i atemptava contra la seva intimitat. Els fets més greus van passar a una residència privada, aliena a la universitat, d'on els joves van ser expulsats. Comunicat del centre En aquest sentit, el centre assenyala en un comunicat que només poden iniciar expedients sancionadors per fets produïts "dins del campus, de les seves instal·lacions o en el context d'activitats universitàries". Amb tot, la UVic explica que va emprendre un seguit de mesures com ara posar en marxa el protocol per assetjament, promoure mesures de separació de les persones implicades, oferir atenció psicològica de la universitat, entre d'altres. Segons la universitat, els fets que la jove estudiant va denunciar als Mossos van derivar en l'obertura de diligències penals, tot i que finalment es va acabar acordant un sobreseïment perquè es va arribar a un acord entre les dues parts. A conseqüència d'aquest acord, expliquen des de la UVic-UCC, la universitat "va canviar els estudiants denunciats a un grup classe de matí, de manera que no coincidissin en l'espai ni en el temps dins de les activitats docents amb l'estudiant". La jove va continuar acudint a classe en el grup de tarda. Asseguren que aquesta mesura es va mantenir fins a finals del curs anterior. La UVic-UCC considera que les accions que ha dut a terme són "efectives" i assegura que "no li consten incidents dins de la universitat ni tampoc que se n'hagin produït a fora d'aquest àmbit". Amb tot, deixen clar que no dubtaran a adoptar les mesures adequades en aquest context o en d'altres "si es produeixen fets que així ho requereixin". La universitat "condemna i rebutja" qualsevol cas d'assetjament "en qualsevol àmbit o context de vida i més en l'entorn universitari". Al mateix temps, lamenta que algun membre de la seva comunitat "hagi pogut viure, en algun moment o en algun context, situacions d'aquesta naturalesa".