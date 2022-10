Una dona de 84 anys va morir aquest dilluns atropellada per un camió de les escombraries a Barcelona. Els fets van tenir lloc al voltant de les cinc de la tarda al carrer de la Verge del Port, a l’altura del número 383, al barri de la Marina del Port (Sants-Montjuïc). L’Ajuntament de Barcelona ha informat aquest dimarts en una nota de premsa del sinistre causat pel vehicle de gestió de residus municipal.

La dona anava a peu, segons la informació disponible per ara. Es tracta de la 21a víctima mortal d’accident de trànsit a Barcelona el 2022. Cinc de les 21 eren vianants. El col·lectiu amb més representació en aquesta tràgica llista són els motoristes.

Fins al lloc dels fets es van traslladar dotacions de la Unitat d’Investigació i Prevenció de l’Accidentalitat (UIPA) de la Guàrdia Urbana, dels Bombers de Barcelona i del Sistema d’Emergències Mèdiques. També es va mobilitzar el Servei d’Urgències i Emergències Socials per oferir atenció psicològica als familiars de la víctima. El consistori lamenta la seva mort i trasllada les seves condolences a la família i les amistats i reafirma el seu compromís per continuar treballant per reduir les víctimes en els sinistres de trànsit.