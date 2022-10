Un total de 68 lletrats dels 125 d’ofici que hi ha al Col·legi d’Advocats de Manresa participen en el programa de foment del català en el torn d’ofici. Això suposa el 54,4% dels advocats que hi ha inscrits en el torn i és un dels percentatges més elevats d’entre els diferents col·legis d’advocats de Catalunya.

Amb la inscripció en aquest pla per impulsar l’ús de llengua catalana en la justícia gratuïta, els advocats adherits reben 20 euros per cada escrit que presenten en català i prenen el compromís d’informar als ciutadans que atenen sobre els seus drets lingüístics, presentar els escrits en català i també, entre d’altres, sol·licitar expressament a l’òrgan judicial que la documentació es notifiqui en català quan el client ho hagi sol·licitat.

Amb l’objectiu de fomentar l’ús del català a l’administració de justícia ahir es va presentar a Manresa el portal Compendium.cat. En la introducció de la presentació, el degà del Col·legi d’Advocats de Manresa, David Casellas, va alertar que les dades sobre presència de la llengua catalana a la justícia són de «lamentar». Alhora va recordar que una de les funcions del Col·legi d’Advocats és impulsar la normalització del català, una qüestió que va assegurar que «és tan important com qualsevol altra».

En la presentació d’ahir (vegeu desglossat) també hi va participar l’advocat, historiador i fundador de la Comissió de Llengua del Consell de l’Advocacia Catalana Josep Cruanyes, qui va fer repàs en els precedents històrics que han portat a què el català actualment tingui molt poc ús en l’administració de justícia. Va recordar que té els seus orígens en el decret de Nova Planta, imposat per Felip V i que prohibia el català, però també en el fet que al segle XIX s’impedís que els jutges poguessin exercir al seu territori natal, fet que va portar jutges que no parlaven ni entenien el català a Catalunya. A partir d’aquí, va fer un repàs a les diferents reivindicacions que hi ha hagut al llarg de la història perquè es pogués utilitzar el català a la justícia fins arribar al moment actual.

Actualment, Cruanyes va recordar que l’ús del català en l’àmbit de la justícia és un dret que tenen els ciutadans i al qual no hi ha cap motiu pel qual s’hi hagi de renunciar i en aquest sentit va animar els advocats a defensar-lo. De fet, va assegurar que utilitzar una llengua forma part del dret a llibertat d’expressió i que «no complir aquest dret és un element de discriminació».

Finalment, abans de cloure la seva intervenció Cruanyes també va posar de manifest que des del seu punt de vista, «avui el català està més maltractat que les llengües estrangeres» tot explicant que hi ha traductors que no tenen la capacitat de traduir al català, una situació de la qual en va responsabilitzar el departament de Justícia de la Generalitat.