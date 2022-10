Nadia Cartagena, una influencer de Cartagena de Indias (Colòmbia) va decidir portar crear un vídeo diferent per les seves xarxes socials i va optar per dur a terme una idea que s'ha tornat molt polèmica: fer una festa eròtica en un geriàtric de la seva ciutat. La història s'ha saldat amb una dona gran infartada.

A les imatges, que la mateixa influencer ha difós, es pot veure alguns avis menjant i gaudint dels balls sensuals d'una colla de ballarins experts en danses eròtiques, tal com explica el diari El Heraldo de Colòmbia.

“Avui he fet una festa eròtica per a gent d'edat avançada i m'he endut l'ensurt més gran de la meva vida, perquè no esperava que passés el que ha passat i la veritat és que ho sento molt, només volia regalar-los un moment divertit i no m'esperava aquesta situació”, assegurava la influencer plorant, després que la festa acabés amb una resident del geriàtric hospitalitzada per haver patit un infart.