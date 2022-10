Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres a 3/4 de dotze de la nit quatre homes, d'entre 22 i 32 anys, que fugien d'un intenten de robatori en un immoble del carrer Saclosa 10 de Manresa.

Els agents han rebut l'avís després que els saltés l'alarma de la casa. En arribar es van trobar la porta oberta, els volumètrics arrencats i tot remogut.

Els veïns els van alertar que havien estat sentint sorolls per les teulades i és allà on Mossos els va acabar detenint. Se'ls acusa d'un delicte de robatori amb força amb grau de temptativa, ja que es va poder comprovar que no s'havien endut res.