L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha obert la convocatòria per a una borsa d’agents de la Policia Local. L’objectiu, segons s’explica en les bases de la borsa de treball és poder cobrir possibles baixes, permisos o vacants d’agents del cos policial que es produeixin en un termini de dos anys un cop es constitueixi aquesta borsa.

Les sol·licituds per inscriure’s en el procés es poden presentar fins el proper 2 de novembre de forma física o telemàtica, al registre de l’ajuntament.

Els requisits per ser admès en el procés i poder fer les proves corresponents són, entre d’altres, tenir la nacionalitat espanyola, tenir el graduat escolar o en ESO, no haver estat condemnat per cap delicte ni estar inhabilitat per l’exercici de les funcions públiques, no patir cap malaltia o impediment físic que impossibiliti fer les funcions del lloc de treball i tenir un alçada mínima d’1,65m en el cas dels homes i 1,60 en el de les dones.