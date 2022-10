La Guàrdia Urbana de Lleida va denunciar penalment aquest dijous un conductor per un delicte contra la seguretat del trànsit. Els fets van tenir lloc durant un control de velocitat que la Urbana estava duent a terme a l'avinguda de l'Exèrcit de la ciutat. Cap a les 20.50 hores, el radar va detectar un turisme que circulava a 145 km/h en un tram urbà on la velocitat màxima permesa és de 50 km/h. Davant els fets, el cos policial va denunciar el conductor del vehicle per circular a una velocitat penalment punible.