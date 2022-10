Els Mossos d’Esquadra han desmuntat un grup criminal que cometia robatoris amb força en urbanitzacions i que havia actuat al Moianès, al Vallès Occidental i al Vallès Oriental. La investigació ha conclòs amb tres detinguts.

Els primers fets van produir-se el 16 d’agost, quan el grup va robar en una casa del municipi de Moià. Passades les deu de la nit va saltar el sistema d’alarma després que els lladres haguessin forçat la persiana d’una finestra lateral a la cuina. Alguns dels veïns van facilitar als agents les característiques d’un cotxe sospitós que havien vist quan marxava de davant la casa.

És a partir d’aquest robatori i la informació que reben sobre el vehicle sospitós, que els Mossos van obrir una investigació. De seguida van comprovar que està a nom d’una persona que no té cap vinculació amb activitats delinqüencials, una pràctica habitual dels grups que es dediquen als robatoris en domicilis. També constaten que utilitzen altres vehicles, amb la intenció d’entorpir una eventual acció investigadora.

Com actuava aquest grup?

Llavors, els Mossos van descobrir que el grup estava especialitzat en els robatoris amb força en domicilis, amb l’habitual modus operandi: la selecció de cases en urbanitzacions aïllades però amb rutes de fugida franques cap a vies ràpides que no disposin d’elements de seguretat o que tinguin portes o finestres vulnerables des d’on poder accedir-hi.

L’operativa habitual era el rastreig fins que trobaven la casa que creien adequada per intentar el robatori. Un dels lladres, que feia tasques de conductor i de vigilància, es quedava al cotxe mentre que els altres dos eren els executors del robatori. Tenien habilitat per escalar fins a finestres o per moure’s discretament pel jardí de la casa fins a la porta més vulnerable. Aleshores la fracturaven i accedien a la casa a la recerca de diners en metàl·lic, joies o dispositius electrònics, amb bona sortida al mercat negre.

El 28 de setembre es van localitzar els tres investigats i van ser detinguts a Cardedeu. Els lladres van mirar de resistir-se activament a la detenció. A l’interior del vehicle els policies hi van trobar diversos elements dels que usen els delinqüents que es dediquen als robatoris en cases com guants, lots i tornavisos de grans dimensions, entre altres.

Els Mossos relacionen el grup amb, almenys, cinc robatoris. Tres a Palau-Solità de Plegamans, un a Moià i un altre a Sant Cugat. En aquests tres robatoris es van endur 1.500 euros en metàl·lic i diverses joies com anells, collarets o arracades.

Presó provisional

L’endemà es va practicar l’entrada i escorcoll al domicili dels investigats on s’hi va robar roba relacionada amb la que duien durant els robatoris, a més d’algunes joies i un inhibidor de freqüències per a alarmes.

Els policies també han pogut corroborar que els sospitosos no tenien cap activitat professional o laboral ni ingressos lícits de cap tipus, fet que és recorrent en les persones que es dediquen a aquesta tipologia delictiva. El dia 1 d’octubre els arrestats van passar a disposició i l’autoritat judicial va decretar presó provisional per a tots tres.