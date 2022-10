La Policia Local de Manresa ha denunciat, des de principi d’aquest any, un total de 221 conductors de patinets elèctrics. Aquesta xifra equival a una mitjana de 25 denúncies cada més a conductors de vehicles de mobilitat personal (VMP). A més a més, es dona la circumstància que més de la meitat d’aquestes denúncies, en concret el 53,23% que són unes 120, han estat per a conductors que circulaven per voreres o zones assenyalades específicament per a vianants, una acció especialment prohibida per la normativa, que estableix que aquests tipus de vehicles han d’anar per la calçada o pels carrils bici.

La segona infracció que més han detectat els agents de Policia Local a Manresa, amb un 11,44% del total de denúncies és la de no respectar una senyal d’entrada prohibida per a tot tipus de vehicles. El tercer incompliment de la normativa que més s’ha denunciat ha estat el de transportar dues o més persones amb el vehicle, quan la normativa remarca que als VMP només hi pot anar el pilot.

Altres sancions a conductors de patinet han estat per circular amb cascos o auriculars posats i connectats a aparells de reproducció d’àudio, anar amb els llums apagats entre el vespre i l’alba, no fer cas dels senyals de circulació i usar el telèfon mòbil sense mans lliures, entre altres.

D’altra banda, gairebé la meitat de les denúncies, un total de 104, s’han posat durant campanyes específiques de la Policia Local, que es duen a terme durant períodes temporals concrets, mentre que la resta s’han produït fora d’aquestes campanyes.

Els punts de la via pública on s’han posat més denúncies són el passeig de Pere III, la carretera de Vic, la plaça d’Espanya, Crist Rei, la plaça de Sant Domènec i el carrer d’Àngel Guimerà, entre d’altres.

En aquest sentit destaca que el fet que el 6,97% dels expedients, que equivalen a una quinzena, han estat motivats per patinets que circulaven per l’andana central de passeig de Pere III que no formen part dels itineraris específicament senyalitzats.