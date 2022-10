Navàs renova la comissaria de Policia Local amb el repte de consolidar la plantilla

Navàs ha inaugurat aquest divendres la renovada comissaria de la Policia Local, als baixos de l’Ajuntament. Amb la renovació, l’equipament ha guanyat espai i també s’ha adaptat a la normativa actual, segons va detallar l’alcalde Genís Rovira. Amb la comissaria actualitzada, ara un dels reptes als quals s’enfronta el cos és incrementar la seva professionalització i evitar que els agents marxin, segons detallava també l’alcalde.

L’espai policial compta amb uns 70 metres quadrats i les millores que s’han fet a la comissaria permetran guanyar privacitat per als usuaris i també incorpora un despatx per a la cap del cos, una sala d’estar per als agents i també hi ha vestuaris diferenciats per a homes i dones. Actualment el cos compta amb dues agents a les seves files.

La reforma ha tingut un cost d’uns 35.000 euros que segons explicava l’alcalde han estat aportats íntegrament pel consistori i a més, la brigada municipal hi ha fet part de la feina.

Actualment, la plantilla està formada per un total de 12 agents i Rovira explicava que l'objectiu és poder consolidar-la. En aquests moments estan fent el procés per tal que quatre dels agents que són interins puguin convertir-se en funcionaris i així consolidar la plaça. També amb l’objectiu de professionalitzar la plantilla, els agents que superen les diferents fases de la convocatòria per ser funcionari, es formen a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPIC). El problema, detalla Rovira és que un cop s’han format a l’escola policial, un període durant el qual l’ajuntament assumeix el pagament del seu salari, i aleshores els policies són funcionaris, alguns opten per anar a treballar en altres administracions. En aquest sentit, Rovira confia que la millora de les instal·lacions i condicions de treball, juntament amb alguna possible millora salarial pugui contribuir a evitar que els agents deixin el cos policial.