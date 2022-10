Dos vehicles s'han incendiat al carrer durant la matinada de divendres a la Catalunya central. El primer incident s'ha registrat a les 3 h, al passeig Mossèn Jacint Verdaguer d'Igualada. En aquest cas, ha cremat el motor d'una furgoneta i Bombers hi ha enviat una dotació per extingir les flames, segons han explicat. Ha estat a prop del número 118 del carrer i no ha deixat cap altra afectació.

Un foc ha calcinat a les 6.40 h un segon vehicle a Berga, al carrer Pere II. En aquest cas, ha estat un cotxe i els Bombers hi mobilitzat una dotació per apagar les flames.