Un accident de dos camions a l’A-2 a Martorell, en sentit Barcelona, va provocar llargues cues en aquesta autovia i també al seu enllaç amb la C-55. De fet, les cues en aquesta carretera van arribar a superar els cinc quilòmetres, mentre que en l’enllaç amb l’AP-7, les retencions eren d’uns quatre quilòmetres i no es va normalitzr fins a mitja tarda.

També a l’A-2 a Martorell un motorista va patir un accident, ahir al migdia, segons fonts dels Bombers. El motorista, amb pronòstic reservat, va ser traslladat a l’hospital de Martorell.

També, ahir, hi va haver importants retencions a la C-15, de fins a 6 quilòmetres, a la Pobla Claramunt, on es va incendiar un camió i va obligar a tallar la carretera i a desviar el trànsit per la C-244.