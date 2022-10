Crema un garatge al carrer Doctor Trueta de Manresa des de les 22.45 de la nit d'aquest dissabte. L'incendi ha començat al pàrquing on hi ha aparcats cotxes del taller propietari, situat molt a prop, a la Carretera Santpedor. Segons fonts veïnals, hi ha cotxes que cremen a dins. També expliquen que els han fet confinar a casa seva i tancar les finestres.

Hi ha diverses dotacions de Bombers, SEM i agents de la policia en el lloc dels fets.