Una conductora va resultar ferida lleu, dissabte al vespre, a la c-25, al terme de Santa Maria d'Oló. Segons un testimoni de l'accident, que es va produir al punt quilomètric 161, en direcció a Girona, hi havia un gos caminant pel mig de la via i el vehicle el va intentar esquivar i va topar amb el lateral. Hi van anar tres dotacions dels Bombers, que van rebre l'avís a pocs minuts per a les 9 del vespre, i el SEM es va endur la conductora a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa.

També al Moianès, a Sant Quirze Safaja, aquest diumenge al matí un caçador de 90 anys que participava en una batuda del senglar, s'ha accident amb el seu cotxe en una pista forestal i ha caigut per un terraplè a metre i mig d'alçada. Unes persones que hi havia al lloc dels fets l'han ajudat a sortir del cotxe i el SEM se l'ha endut a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa amb un trau al cap. Hi ha anat una dotació dels Bombers.