El Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de l’Ajuntament de Manresa ha organitzat per a la setmana que ve quatre grups de discussió, adreçats a joves d’entre 16 i 29 anys d’edat, per parlar sobre les violències masclistes en els entorns digitals, en el marc d’un projecte conjunt entre diferents municipis catalans i el Departament d’Interior de la Generalitat.

En les trobades, es parlarà de temes com els riscos de les xarxes socials i la violència a Internet. Cadascuna de les quatre sessions està destinada a perfils diferents. El dilluns 24, a partir de les 4 de la tarda i fins a 2/4 de 6, el grup que debatrà seran dones i persones no binàries d’entre 16 i 21 anys mentre que entre 2/4 de 6 i les 7 de la tarda, el debat serà entre dones i persones no binàries d’entre 22 i 29 anys.

L’endemà, el dimarts 25, els grups de debat estaran formats per homes i persones no binàries, en els mateixos horaris i franges d’edat que el dilluns.

Les sessions de debat formen part d’un projecte del Departament d’Interior, en què hi participa l’Ajuntament de Manresa, a través del SIAD. Es tracta del projecte “Guia per a la identificació, prevenció i denúncia de les violències masclistes en els entorns digitals per a joves”, que sorgeix de la detecció de les noves formes de violències a la societat.

El projecte pretén desplegar un seguit de documents que ajudin a la comprensió d’aquest fenomen i que permetin reflexionar sobre les conseqüències que genera, així com un seguit d’eines que permetin prevenir aquests actes i entendre com funciona el procediment de denúncia.

El pilar principal del projecte és la realització de diversos grups de discussió repartits per diferents municipis de Catalunya, per entendre les necessitats i dubtes dels joves i poder-los adaptar al resultat final del projecte. Manresa és un d’aquests municipis i és per aquest motiu que s’han planificat els quatre grups de discussió.