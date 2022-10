El productor de televisió, Josep Maria Mainat, s'ha retirat aquest dilluns com a acusació particular en el judici en el qual acusen la seva exdona, Ángela Dobrowolski, de presumptament falsificar xecs a nom d'ell durant l'agost de 2020. Ho ha dit durant la seva declaració en el judici davant el Jutjat Penal 1 de Barcelona, en la qual ha justificat la seva retirada perquè, després de la presumpta estafa, el banc li va retornar els diners i ja no se sent «perjudicat». «Em vaig enfadar una mica perquè algú em volgués estafar, però ja ho he superat i no tinc gens d'interès en què aquest judici arribi a cap fi especial», ha manifestat Mainat.

Així mateix, ha dit que vol que «s'acabin aquests judicis petits» i que els seus advocats se centrin en el judici del presumpte intent d'homicidi, on la seva exdona presumptament el va intentar matar amb una sobredosi d'insulina. L'escrit d'acusació, recollit per EP, explica que el talonari era a la casa que compartia la parella, i que Dobrowolski va omplir un xec per 1.200 euros simulant que s'havia lliurat a favor de la seva germana, incloent-hi una signatura falsificada de Mainat. Després, va ser al banc per a cobrar el xec, mostrant el DNI de la seva germana i va falsificar la signatura d'ella per a rebre els diners, i el fiscal assegura que va fer el mateix amb un segon xec de 2.900 euros, per la qual cosa demana tres anys de presó. L'exdona de Mainat: "Jo no li vaig injectar insulina" Dobrowolski, que també ha declarat aquest dilluns en el judici i ho ha fet amb una perruca blanca, ha explicat que ella va omplir, però no va signar els xecs, i ha assegurat que no es va assabentar que s'havien signat fins que els Mossos d'Esquadra la van detenir. Ha explicat que va fer un pacte amb Mainat, en el qual ell li pagava l'entrada d'un pis a una germana de Dobrowolski que havia vingut a viure a Barcelona i, a canvi, l'acusada li deixava els nens els dies de vacances que el productor volgués. Per la seva part, l'exdona de Mainat ha apuntat que en aquesta casa vivien més persones, per la qual cosa «una altra persona podria haver signat els xecs». Durant el torn d'última paraula, Dobrowolski ha manifestat que actualment pateix síndrome d'estrès posttraumàtic, i s'ha dirigit al tribunal: «Vostès haurien de fer pràctiques en una presó, perquè si fiquen a persones a la presó, haurien de saber el que és. Haurien d'haver-me protegit més en els últims tres anys». Testimonis Per part seva, ha declarat com a testimoni el cap de l'oficina bancària on es van cobrar els xecs, i ha explicat que va venir a cobrar-los «una dona amb accent estranger que li va dir que era familiar de Mainat», però ha negat reconèixer si va ser Dobrowolski. Així mateix, diversos agents dels Mossos d'Esquadra, durant la seva declaració com a testimonis, han manifestat que «no van poder determinar» l'autoria de la signatura dels xecs.