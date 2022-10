La secció tercera de l'Audiència de Girona ha condemnat un home a un any i mig de presó per colpejar i amenaçar un regidor de Fontanals de Cerdanya el 2019. El processat, que s'enfrontava inicialment a 7 anys de presó, ha acceptat els fets i això ha permès arribar a un acord entre les parts.

Els fets van tenir lloc el primer de febrer de 2020. L'acusat era responsable legal d'una empresa promotora a qui l'Ajuntament del municipi, a través de la regidoria de Medi Ambient que ostentava la víctima, li havia suspès uns mesos abans les obres d'un edifici per no comptar amb els permisos d'obra. "Guiat per sentiments d'autoritat i amb l'objectiu de menyscabar el principi d'autoritat", el processat va dirigir-se amb un Jeep de color camuflatge al municipi d'Urtx, on va trobar la víctima i va propinar-li diversos cops de peu al pit i al ventre. També va colpejar-lo amb el puny a la cara. Després va ensenyar-li una navalla i va amenaçar-lo dient-li que "et punxo, et mataré, si dius alguna cosa et mataré, no et vull veure més ni a l'Ajuntament ni enlloc". Llavors va marxar amb el seu vehicle. Per culpa de l'agressió, el regidor va patir diverses lesions, entre les quals la pèrdua de dues dents.

L'acusat ha estat condemnat per un delicte d'atemptat contra l'autoritat en relació amb un concurs ideal amb un delicte menys greu de lesions, i un delicte menys greu d'amenaces pels quals inicialment s'enfrontava a 7 anys de presó. Gràcies a l'admissió dels fets i al pagament d'una indemnització, ha pogut pactar una rebaixa de la pena. Més enllà de la pena de presó, que no haurà de complir entre reixes si no comet cap delicte els pròxims 3 anys, haurà de pagar multes per valor de 1.440 euros. La sentència és ferma.