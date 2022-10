La Comissió de Drets dels Animals del Consell de l’Advocacia Catalana ha demanat al govern espanyol que la nova Llei de Protecció Animal que es tramita actualment al Congrés inclogui els animals que s’usen en la caça, especialment gossos, però també fures o perdius. Segons un comunicat de l’entitat, una esmena presentada pel PSOE demana que la futura norma sigui aplicable només als animals «domèstics». En cas que l’esmena sigui acceptada, no només quedarien exclosos els gossos de caça, sinó també els utilitzats per a activitats específiques, com els gossos pastors, de guarda, d’assistència i rescat o els de cossos de seguretat.

La comissió consideren «inexcusable» que es discrimini els animals en funció del seu destí. «No pot ser que un animal tingui menys drets que un altre de la mateixa espècie pel sol fet d’haver anat a parar a mans d’un caçador», diu el president de la Comissió de Drets dels Animals del Consell, Ignasi Puig Ventalló. El també degà del Col·legi de l’Advocacia de Terrassa recorda que el març el Parlament Europeu va adreçar una carta al govern espanyol indicant que el tracte que reben els gossos de caça a Espanya va en contra dels valors europeus i infringeix el Tractat de Lisboa, que exigeix als estats adaptar la legislació per tractar els animals com a éssers dotats de sensibilitat.