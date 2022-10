Els Mossos d'Esquadra van detenir el 6 d'octubre un home de 59 anys com a presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues a l'interior d'un bar d'Olesa de Montserrat. L'home, que era el propietari de l'establiment, ha estat acusat d'un delicte contra la salut pública.

La investigació va començar quan Mossos d'Esquadra de Martorell van tenir coneixement que es podria estar venent i consumint substàncies estupefaents a l'interior d'un establiment de restauració d'Olesa de Montserrat. Va ser el 6 d'octubre quan els agents van realitzar una entrada administrativa en el establiment, amb la col·laboració de la Policia Local d'Olesa de Montserrat.

Com a resultat de l'entrada, es va detenir el propietari. Els agents van localitzar a l'interior de l'establiment 10 grams de cocaïna, 5 grams de haixix, així com una bàscula de precisió i diversos embolcalls i bosses de plàstic destinades a individualitzar les dosis.

A més, la unitat de Policia Administrativa va denunciar el responsable del bar per tolerància al consum de substàncies estupefaents, per no presentar l'assegurança civil obligatòria, no presentar la llicència d'activitat i per diverses irregularitats en extintors i rètols obligatoris, entre altres mancances administratives.

L'arrestat va passar a disposició judicial i el jutge instructor va decretar la seva llibertat amb càrrecs.