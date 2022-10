Un home de Prats de Lluçanès de 74 anys va morir a l'Hospital Universitari de Vic després d'haver contret malària. Segons ha avançat El País, l'home hi va entrar per operar-se de l'esquena a finals de juliol, i un parell de setmanes després, quan ja s'estava recuperant a casa de l'operació, va tornar a l'hospital perquè es trobava malament. El van ingressar a la UCI, li van diagnosticar malària, se li va fer tractament i es va curar, però el 9 de setembre va acabar morint per altres complicacions. Fonts de l'hospital han assegurat que des que van conèixer el cas es van endegar diverses investigacions amb l'objectiu de determinar l'origen. Tot i que admeten que és plausible que el contagi fos a l'hospital, no s'ha pogut determinar.

L'Hospital Universitari de Vic assegura que es va fer una anàlisi "molt exhaustiva" de totes les unitats que van tenir alguna cosa a veure durant el pas del pacient pel centre. "Es va estudiar en detall tot el procés que va fer el pacient i no es va detectar cap anomalia", han relatat des del centre. Altres possibilitats més remotes de contagi, com ara el material utilitzat a quiròfan o el que es feia servir per fer-li les cures a casa, o la sang que va rebre en les transfusions també van ser analitzades. El resultat va ser que tampoc es va trobar el patogen causant. Si bé la malària, una malaltia endèmia d'alguna zones tropicals, era força inusual fa uns anys a Europa, darrerament s'estan veient més casos, ja que més ciutadans viatgen a zones amb el mosquit. Segons l'hospital, entre els mesos de juny i setembre es van registrar 11 casos de malària, alguns dels quals van requerir hospitalització. Després d'investigar-ho, no es va observar cap coincidència entre aquests casos i el pacient que va acabar morint. Amb les investigacions que s'han dut a terme durant els darrers dos mesos no s'ha trobat el focus de contagi, però tampoc es descarta que hi hagi hagut algun vector de transmissió que es desconegui, han explicat les fonts. Des del centre també han destacat que s'ha intentat fer l'acompanyament a la família en un cas tan excepcional i se'ls ha facilitat tota la informació que anava derivant de les investigacions. De les dues auditories externes a què l'Hospital Universitari de Vic se sotmet anualment, la propera es dedicarà a les anomenades infeccions nosocomials. Es tracta d'infeccions que es produeixen en el context hospitalari per l'adquisició o propagació d'una malaltia, ja sigui per falta d'antisèpsia o esterilització insuficient, cosa que posa en contacte de manera involuntària microorganismes patògens amb persones. La investigació no se centrarà en el cas de l'home de Prats, però també es tractarà.